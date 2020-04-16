台北港等3招商前3月租金減半 新北今年1500億目標不變

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，新北市長侯友宜重申，新北市今年招商1500億元目標不變，產業困頓時，提供招商優惠誘因，以利提早落實投資。經發局指出，有沙崙、台北港、汐止長安段3案國有市有土地招商前3個月租金減半。

經發局報告指出，各界預期今年經濟成長恐不樂觀，新北推出招商優惠，讓廠商降低成本，提早投資。預計今年5、6月公告的沙崙園區及停車場用地、台北港特定區產業專用區，及汐止長安段3案，推出前3個月承租租金減半，已與國產署洽談改良合作利用計畫。

另經發局「企業安心辦」紓困專線截至目前，統計有117件有資金貸款需求，占總體65％，侯友宜呼籲中央，應該放寬貸款條件，讓企業能真的貸到款，撐過這次危機。經發局也表示，紡織業完整產業鏈都在台灣，這次疫情影響不大，甚至有擴大投資需求。