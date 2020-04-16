新北封閉公有場館續延1星期 兵推照常舉行

新北市長侯友宜今天表示，清明節連續假期的疫情觀察期尚未屆滿，擴大管制兵棋推演照常舉行，新北市公有場館暫停營運將繼續封閉1星期，需等下週確認疫情舒緩才考慮開放。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第42次應變會議，今天在新北市府9樓災害應變中心舉行，由市長侯友宜主持，並與29區區長視訊會議。

侯友宜表示，目前雖然疫情看似趨緩，但中央仍加緊防疫作為，新北市居家檢疫人數仍有2000餘人，地方政府面對疫情更不能放鬆、掉以輕心，要更謹慎做好人流與車流管制，宗教活動避免遶境群聚。

他表示，清明節連續假期造成一波群聚的疑慮，但必須觀察兩星期才能確認，觀察期至下星期一（20日），才可確認是否完全舒緩，因此，新北市公有場館暫停營運措施將續延1星期。

侯友宜表示，20日的「擴大管制超前部署」兵棋推演如常舉行，讓三階段防疫全民防衛總動員作為完整與落實。民政局、消防局必須強化應變能力，熟悉操作熟練度，掌握疫情隨時處置應變。

市府說，24日起將針對41座公有市場及5座夜市啟動出入人流管制。公有市場封閉出入口至少1/2；夜市設置至少1至2個管制點。

交通局表示，大眾運輸未戴口罩人數持續下降，除零星幾起糾紛個案報警處理，民眾配戴率有9成9以上。市府捷運局統計至14日，捷運環狀線及淡海輕軌，勸導戴口罩總計985人次，0開罰。