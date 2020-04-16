男童染疫幼兒園復課已消毒 先暫停烹煮餐點5天

北部一名4歲男童因確診新冠肺炎，男童就讀的公立幼兒園停課至昨天，今天復課。該縣市教育局官員表示，昨天進行大消毒，餐點部分將暫停烹煮5天，先訂外食。

幼兒園今天復課，一早有家長帶著孩子入園，有家長觀察發現，到園率確實比較低；另有家長表示，今天是週四，上課2天後又遇到假日，乾脆下週一再讓孩子復課。

有家長說，生活終於回到常軌，如釋重負，因清明節連假期間接獲學校通知要停課至15日，當時第一個念頭是「完了」，相較於學校因腸病毒停課，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情難以捉摸，停課初始一直幫孩子量體溫，擔憂會有狀況，幸好孩子活動力十足，也相當活潑，所以放下心中一塊大石。

也有家長說，停課期間都快要得憂鬱症，「好像又放了一個寒假」。

教育局官員則表示，昨天進行大消毒，教室內的教具、桌椅也用消毒水擦拭，週休二日會再找一天消毒一次，且因應新冠肺炎疫情，特別向教育部要求1050片幼幼口罩，約是全園學童10天用的份量，讓家長在這段期間不用憂慮說找不到或買不到。

官員說，復課後仍會進行戶外活動，只是改成分批進行，而全園師生在男童確診前就戴著口罩上課，會持續佩戴。

資料顯示，男童就讀的幼兒園共有4個班，約百名學生，也是首個因新冠肺炎疫情停課的公幼，其中，男童在校園接觸者共121人，有38人須進行居家隔離（包含老師、廚工、工友、同班同學），一般接觸者83人（包含老師、不同班同學）則需進行自主健康管理。