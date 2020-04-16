北部停課幼兒園復課直擊 家長：終於回歸日常生活

新冠肺炎疫情影響，北部某停課幼兒園今日正式復課，一早八時許，陸續有家長揹著小孩個人用品，陪小朋友入校，校門口也有職員協助量測額溫。家長受訪時表示非常開心，終於回歸日常生活，心中的大石頭也能放下。

中央流行疫情指揮中心6日宣布新增10例武漢肺炎確診，其中案365為4歲小孩，遭從美國回來的家人傳染，且為北部某幼兒園學生，該園因而停課至4月15日，16日正式復課。

復課首日，零星家長陪伴小朋友入園，入校時也有家長高興與老師寒暄，表示真的是休太久，都快得憂鬱症，直言「好像又放了一個寒假」。也有男童祖父受訪時說，學校停課期間，小朋友由他負責照顧，但小朋友比較喜歡上學，今天能回校上課，覺得非常開心。

另一名男童父親則表示，園方在清明連假時，緊急向家長通知即起停課至4月15日，接到通知當下，心裡覺得「完了！」，連忙向公司報備請假，小孩停課期間，由夫妻一人輪流在家照顧。

這名父親說，幼兒園小孩平常都玩在一起，不會特別留意自己的健康狀況，起初非常擔心小孩被傳染，無時無刻都在幫他量體溫、觀察活動力，所幸一切平安，今日正式復課，高興表示終於能回歸正常生活，也大讚校方處理效率佳，讓他有時間安排停課行程。

該縣市教育官員今早也到校視察，受訪時表示幼童上學狀況良好，也有幼童主動將睡袋放置棉被櫃，生活自主能力相當好。此外，復課前校園已完成大消毒，周末會再進行全校清潔，但今天是星期四，不少家長認為下周一再回校就好，今日上午到園率「確實較低」。

教育官員表示，幼兒園廚房暫停烹煮五天，這幾天園內午餐、點心會叫外送，或由國小部廚房協助供應，同時加強衛教宣導。幼兒園一班30人，戶外活動時間也會錯開，分批使用遊樂設施，降低群聚風險。

至於先前出現疑似症狀、自主管理的教職員，教育官員表示，師生檢驗後都呈陰性，職員也都回校上課，無須過度擔心。另外，特別向教育部爭取1050個幼幼口罩，等同園內學生10天份，學童若有口罩需求，園方可即時供應，減緩家長買不到口罩的焦慮感。