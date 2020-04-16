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4月20日新北擴大管制兵推照常 侯友宜：前置作業3周

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市府今早召開新冠肺炎會議。記者魏翊庭／攝影
新北市府今早召開新冠肺炎會議。記者魏翊庭／攝影

新北市府今早召開新冠肺炎防疫會議，新北市長侯友宜表示，雖然疫情舒緩，但中央這兩周的管制是更加拉緊，清明節假期是否造成群聚還要觀察，4月20日的擴大管制兵推仍會進行，他也以中央下令夜市戴口罩為例，命令下來就要實施，要先準備才足以因應。

侯友宜表示，新北市兵推前期作業長達3周，必須事先準備好，才能因應最壞狀況，否則中央說要擴大管制，地方3天、1周都沒辦法做好；就如同夜市要戴口罩，也須地方先勸導。

侯友宜表示，兵推參酌全世界各國擴大管制的優缺點分析，找到適合台灣、新北市的方法，維護低度生活下，如何有效控制疫情；也藉此訓練強化各局處應變能力，藉由推演過程提升操作熟練度，才能在必要時中央下令立即上工。

此外，衛生局表示，中央選定八里療養院附設護理之家，進行住宿型護理機構的防疫整備實地演練，包括若有採檢、確診，要如何調配房間等。

侯友宜 疫情

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