新北板橋愛心慈善會 捐口罩套和口罩夾給區公所

新北市板橋愛心慈善會常務監事蕭能惠和區政顧問石一佑今天捐贈500個愛心口罩套和口罩夾，希望協助區公所第一線員工防疫。石一佑説，這次計畫捐贈1萬個口罩套和口罩夾，目前十多位義工媽媽還在趕工車縫，光包裝就忙到今天凌晨1點多。

石一佑和板橋愛心慈善會常務監事蕭能惠今天早上到區公所防疫應變中心，捐贈口罩夾和口罩套，區長林耀長代表接受。石一佑等人現場示範口罩夾如何使用。

林耀長感謝愛心慈善會並表示，第一線防疫工作夥伴就是里幹事，有時候要送關懷包，口罩套可延長醫療用口罩使用時間，衛生上比較好，另外防疫志工也有需求，都是口罩套發放的對象。