好吃的台南鳳梨來了！黃偉哲今天上午板橋區農會賣鳳梨

台南市鳳梨上市了，台南市長黃偉哲繼之前上東森電視賣鳳梨，今天上午10點40分與山上區農會及小農團隊，前進新北市板橋區農會賣鳳梨。農業局表示，因新冠肺炎疫情恐影響外銷，台南市鳳梨栽種面積約公頃全台排第二，目前正是品嘗鳳梨最好吃的時候，今天預計銷售2千至3千箱，每箱20台斤一箱售價600元。

台南市政府農業局表示，台南鳯梨盛產期為4至5月，主要產區有關廟、新化、山上及龍崎等區，今年預估可採收面積為1,750公頃，總產量可達7萬3,000公噸，佔全台15%，為全台鳯梨主要產地之一，年產值約新台幣17億元。目前鳳梨拍賣價格比往年同期還高。

山上區農會栽種鳳梨面積約300多公頃，其中台農17號（金鑽）約3分之1，另台農16號（甜蜜蜜）佔3分之2，山上區農會先啟動加工，除了芒果乾今年也新推出鳳梨醬，因北部市場反映好，昨天在樹林農會及今天在板橋農會辦理「鳳梨暨農特產品展售」。

山上區農會表示，今年受到潤月影響，產季延後約1個月，天氣轉熱後，目前正是金鑽鳳梨最好吃的時期，希望民眾多多採購，目前尚未感受到新冠肺炎疫情的影響，但未雨綢繆，今年就增加鳳梨醬（愛鳳醬）加工品，並擴大焙製鳳梨乾，減少次級品流入市面，

防疫期間很多人不出門，為服務顧客台南市農產運銷公司，也推出季節限定金鑽鳳梨禮盒4粒裝400元，現優惠320元，總經理李芳林表示，鳳梨育成周期要18個月，目前正是鳳梨最好吃的時候，今年因氣候得宜，甜度相當高，想收購加工農民還捨不得，品嘗新鮮當季鳳梨。消費者可透過網路訂購，使用行動支付，信用卡刷卡，轉帳匯款等方式更方便購物，可登入台南市農產運銷股份有限公司網站訂購，或打訂購專線06-5905907。

台南市政府已排定一系列行銷活動，今天上午板橋農會辦理「鳳梨暨農特產品展售」；4月18日至19日在台南假日農市辦理「鳳梨展售活動」；4月24日在關廟區及龍崎區辦理「鳳梨好筍季」產業文化活動；5月2日至3日於台北希往廣場辦理「鳳梨促銷活動」；5月9日至10日於台北花博辦理「鳳梨促銷活動」。