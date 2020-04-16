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營造業二代為父母圓夢！建築新秀首案銷售達3成

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
碧國建設總經理蘇偉誠（左一）是營造業的第二代，希望透過營造業延伸觸角，為父母圓夢，首案「碧國時雍」銷售達三成。記者趙容萱／攝影
碧國建設總經理蘇偉誠（左一）是營造業的第二代，希望透過營造業延伸觸角，為父母圓夢，首案「碧國時雍」銷售達三成。記者趙容萱／攝影

營造起家的碧國建設以建築新秀之姿，在台中市單元二推出首案「碧國時雍」大樓建案。碧國建設總經理蘇偉誠說，他是營造業的第二代，父母親從事營造業已近60年，在中部營造業具知名度，可惜沒有自己的作品，他以父母名字取名「碧國」，希望透過營造業延伸觸角，為父母圓夢，首案「碧國時雍」銷售已達三成，不受新冠疫情影響，市場反應熱絡。

單元二緊鄰台中期重劃區，加上國道1號、74號快速道路等交通便捷，包括陸府、精銳、惠宇、喜來發、順天、遠雄等建商都在此區插旗，其中又以北單元二，也就是素有美食華爾街之稱的公益路商圈發展最成熟。

蘇偉誠說，「碧國時雍」發揮公益路優勢，結合單元二的低密度開發、高綠覆率特色，基地位於北單元二新富路、近公益路，基地面積681坪，總戶數48戶，坪數25至38坪，規劃二到三房，落腳公益路最美綠灣起點，留下500坪庭園將都市綠川廊概念貫穿全案，全平面車位，並預留電動車充電電源。

建築師施惟仁說，碧國建設從營造業起家，對於形塑高質感的工程品質是輕而易舉的，首案「碧國時雍」從台中市區要道公益路轉進靜巷、溪畔，以高大樹林環抱的城堡式建築，搭配L型深徑車道，規劃出都市「桃花源」。

「碧國時雍」執行長郝國舜說，建案的設計從住戶角度出發，以無邊際落地窗，擴大視野，窗外加隔柵鐵件，整棟建築外觀採現代風格，簡潔、高雅，日字型結構，戶戶至少二面採光。

碧國建設總經理蘇偉誠（左二）是營造業的第二代，希望透過營造業延伸觸角，為父母圓夢，首案「碧國時雍」銷售達三成。記者趙容萱／攝影
碧國建設總經理蘇偉誠（左二）是營造業的第二代，希望透過營造業延伸觸角，為父母圓夢，首案「碧國時雍」銷售達三成。記者趙容萱／攝影

建築 台中市 疫情

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