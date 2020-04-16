營造業二代為父母圓夢！建築新秀首案銷售達3成

營造起家的碧國建設以建築新秀之姿，在台中市單元二推出首案「碧國時雍」大樓建案。碧國建設總經理蘇偉誠說，他是營造業的第二代，父母親從事營造業已近60年，在中部營造業具知名度，可惜沒有自己的作品，他以父母名字取名「碧國」，希望透過營造業延伸觸角，為父母圓夢，首案「碧國時雍」銷售已達三成，不受新冠疫情影響，市場反應熱絡。

單元二緊鄰台中期重劃區，加上國道1號、74號快速道路等交通便捷，包括陸府、精銳、惠宇、喜來發、順天、遠雄等建商都在此區插旗，其中又以北單元二，也就是素有美食華爾街之稱的公益路商圈發展最成熟。

蘇偉誠說，「碧國時雍」發揮公益路優勢，結合單元二的低密度開發、高綠覆率特色，基地位於北單元二新富路、近公益路，基地面積681坪，總戶數48戶，坪數25至38坪，規劃二到三房，落腳公益路最美綠灣起點，留下500坪庭園將都市綠川廊概念貫穿全案，全平面車位，並預留電動車充電電源。

建築師施惟仁說，碧國建設從營造業起家，對於形塑高質感的工程品質是輕而易舉的，首案「碧國時雍」從台中市區要道公益路轉進靜巷、溪畔，以高大樹林環抱的城堡式建築，搭配L型深徑車道，規劃出都市「桃花源」。