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小黨及無黨籍議員合作 組台北市議會改革政團

中央社 / 台北15日電

北市議會今天開議，社會民主黨與歡樂無法黨、時代力量及無黨籍共5名議員宣布成立議會改革政團，將推動議事全面公開透明、杜絕假考察真觀光等改革議會內容。

台北市議會下午召開第13屆第3次定期大會，討論及決定各委員會名單及第一、二召集人等議程。

社民黨市議員苗博雅、時代力量等發新聞稿表示，小黨及無黨籍的5名議員組台北市議會改革政團，由苗博雅擔任召集人對外發言。5名議員都為民政委員會委員。

苗博雅指出，政團將在民政委員會推動議會改革內容，包含議事全面公開透明、杜絕假考察真觀光陋習、推動局處工作及專案報告實質答詢與討論。

苗博雅表示，小黨及無黨籍議員認為有必要合作成立北市議會改革政團，且非剛性政黨，除合作推動議事改革等共識外，各自保持問政、理念、主張的獨立性。

苗博雅指出，謝謝民進黨團同意協商，由民進黨團推派法規委員會代表，北市議會改革政團推派民政委員會第一、第二召集人、程序委員會代表、紀律委員會代表。

北市議會指出，這是由議員自行成立政團，依「台北市議會組織自治條例」規定，沒有黨團辦公室及補助費。

北市 苗博雅 時代力量

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