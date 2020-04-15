環狀線北環段卡工業區 廠家掛白布條抗議

新北市捷運環狀線第1階段今年1月31日正式通車，第2階段的南環、北環主體工程細部設計目前約完成50%，但其中設在五工路的Y19A站，因路線設計從高架轉往地下，將阻斷原有通行的新北產業園區道路，引發廠家不滿，掛起白布條抗議；市議員陳明義今與台北市及新北市捷運局召開說明會，建議重新研擬其他方案，並於10天內提出可行性評估。

環狀線第2階段北環段由新北產業園區站起，沿途行經蘆洲、三重，一路延伸至北市士林、中山區，最後銜接文湖線劍南路站；其中新北市範圍，為Y19A站至五華國小Y23站，全長約7.3KM，共設置6座車站。

但位於五工路的Y19A站，因負責設計的台北市捷運局規畫為地下車站，因此捷運路線需從高架潛盾至地下，其中在五工路及五權二路交叉口，正巧是出土段，

截斷五權二路來往交通，並影響周遭廠家貨櫃車進出，引發爭議，許多廠家更在路邊掛起白布條，控訴政府不顧民意，將造成上千店家無法正常營運，損失慘重。

台北市捷運局指出，Y19A站原規劃3種方案，其中方案2及方案3皆採高架車站設計，但方案2會面臨拆遷民房、出土段阻斷五工二路、與台64高架橋墩及二重疏洪道堤防衝突等問題；方案3則是需穿越中山高，間距不足，且離五工路兩側民房過近，恐衍生噪音問題，並影響救災、救護路線。

台北市捷運局表示，經評估後，方案1對地區交通及環境影響最小，且經費較其他方案少了10億元，去年已通過中央核定，將朝此方向進行，後續將規劃替代道路、調整路口轉彎截角半徑，將影響降到最低。