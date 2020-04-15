金山媽祖聖誕不遶境 發白米酒精更顯慈

今(15)日是農曆3月23日媽祖誕辰，新北市金山區的金包里慈護宮沒有遶境活動，取而代之的是舉辦弱勢家戶捐贈，還有全體理監事更是分頭奔波購賣噴罐與酒精，就是要在媽祖生日這一天，將酒精分送給金山學子，保護孩子免於疫情威脅。

金包里慈護宮董事長游忠義表示，為了防疫大多媽祖廟遶境活動都取消，而身為信仰中心的金包里慈護宮，雖然沒有遶境活動，取而代之的是發揚媽祖慈悲為懷精神，將平安白米與紅包平安錢，發送給萬金石三區的弱勢家戶，更暖心的是，慈護宮的理監事們為了保護金山學子，還分頭、分天奔波，每天都去排隊購買酒精噴罐與酒精，就是要在媽祖生日這一天，分送給金山的各個校園。

信仰中心媽祖誕辰的日子，不免俗的由董事長主持敬獻禮，還有議員與萬金石三區區長也來為民祈福，今年的媽祖生日，金包里慈護宮希望以有別以往的方式慶祝，一起來防疫，添購噴灌、酒精發送給金山學子一人一瓶隨身攜帶，更加彰顯在疫情困境，媽祖的慈悲大愛。

市議員白珮茹說，很高興一同見證慈護宮媽祖的慈悲助弱勢精神，跟著媽祖的腳步宣告一起防疫作戰，也很感謝慈護宮在一年只有這麼一次的重要慶典，選擇轉化用大愛的方式來與民同樂，讓媽祖的慈悲宣揚，也造福更多的弱勢與學子。