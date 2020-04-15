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盲挺員警踹頭濫權，我們與港警的距離已不遠

解決汐止塞車 大同路調撥車道擬可左轉

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區大同路往台北方向調撥車道使用率偏低，市議員廖先翔會勘，在新台五路口調撥車道，也能夠跟著左轉。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區大同路往台北方向調撥車道使用率偏低，市議員廖先翔會勘，在新台五路口調撥車道，也能夠跟著左轉。 圖／觀天下有線電視提供

新北市汐止區大同路車流量很大，上班尖峰時間規劃往台北方向調撥車道，因使用率偏低，問題就出在只能直行，不能變換車道也不能轉彎，今(15)日新北市議員廖先翔會勘，希望能夠開放在新台五路口調撥車道，也能夠跟著左轉，提高使用率，也分擔主線道車流。

今天新北市議員廖先翔與市府交通局、警分局來討論如何改善，大概有兩個方向，調撥車道的起點在大同路一段286巷那邊，那調撥車道的交通規則就是只能直走也不能轉彎。

市議員廖先翔表示，現況有一個問題，就是從大同路一段286巷到新台五路口的時候，現況使用大部分車輛都是左轉，那其實在交通法規上它是違規的，但是民眾已經走習慣了，再加上左轉是相對安全，再加上主線大同路左轉的車子很多，如果調撥車道也能左轉的話，會相對安全，所以，今天評估調撥車道在新台五路口是不是可以左轉，不要讓它直行。

廖先翔指出，第二點就是民權街口這邊，因為調撥車道就是只能直走，走到底的時候，就只能左轉南港的研究院路，沒辦法直走南港路或右轉經貿一、二路，使用率相對低，所以，我們建議車子在這個路口可以切回原本的大同路，讓想要右轉經貿一、二路或直行南港路用路人，也能走調撥車道，紓解原本大同路的車流，那這個路口因為左轉民權街的車子很多，可能也會有一些配套措施，內側車道只能提供左轉不能直行，就不要有與調撥車道交織的問題，

汐止警分局交通組長李萬居說，最主要是調撥車道使用率沒那麼高，那上班時間不管是往台北往基隆車流量都蠻大的，那我們是希望能夠增加使用率，只是在市府交通局在調撥車道還沒有能夠直接匯入主線道之前，請各位用路人在使用調撥車道的時候，不要變換車道，因為，目前還是屬於違規的行為。

車道 汐止

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