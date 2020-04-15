竹圍台2線瓶頸拓寬 立委要推動重啟

淡水竹圍地區民權路台2線在上下班時間常常發生交通事故，經立法委員洪孟楷等單位邀集公路總局及新北市交通局相關單位會勘，希望在淡北聯外道路拚完工時，能夠一併改善民權路177-145巷瓶頸道路拓寬問題，解決當地民眾長久困擾。

立委洪孟楷表示，過去公路總局認為淡北聯外道路開工在即，台2線沒有拓寬的必要，加上台2線道路全線拓寬需要編列相當大的經費，所以計畫停擺，因此特別針對當中瓶頸路段，很務實的要求，也避免公帑的開銷，先集中改善民權路177-145巷瓶頸道路，經費大幅度減少也不會與淡北聯外道路功能性重疊。

市議員蔡錦賢表示，好幾年前就從地方開始推動這項拓寬案，但始終都沒有下文，這此透過立委的協助，讓公路總局，一個月內重啟評估，以縮小範圍、瓶頸擴寬、維護安全的立場，讓中央地方合力完成這個計畫，期盼能改善台二線該段交通事故頻繁問題。還給用路人一個道路安全空間。