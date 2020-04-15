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美景再加倍 汐止姜子寮絕壁要串聯步道

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止姜子寮絕壁風景很美，市議員張錦豪進行探勘，希望將中間私人地的部分也能夠串聯，提供遊客更完整的休閒環境。 圖／觀天下有線電視提供
汐止姜子寮絕壁風景很美，市議員張錦豪進行探勘，希望將中間私人地的部分也能夠串聯，提供遊客更完整的休閒環境。 圖／觀天下有線電視提供

汐止姜子寮絕壁風景很美，也吸引越來越多遊客，不過，沿路的步道並不好走，再加上景點沒有串聯，新北市議員張錦豪今(15)日邀請市府觀光旅遊局人員進行探勘，希望將中間私人地的部分也能夠串聯，提供遊客更完整的休閒環境。

市議員張錦豪表示，從停車場到絕壁路程不長，那因為在一旁的梳子霸往泰安瀑布有3.5公里，所以，今天探勘就是希望把這一條經許厝再下來福興宮的步道能夠串聯起來，目前雖然有路廊但是情況不是很好，我們今天請觀光旅遊局來看一下如何改善。

登山民眾說，這邊有姜子寮絕壁，那上星期來走了覺得還不錯，所以，今天又找十幾個同伴一起來，那剛剛走了旗尾崙山，接下來就會再去絕壁走走，環境真的很好。

張錦豪指出，我今天來姜子寮絕壁跟姜子寮步道這邊看到很多遊客都來這邊登山，今天來看一下步道做更整體的規劃，將中間也串聯起來，但中間會有私人土地，需要取得同意權，也請市府觀光旅遊局規劃進出，另外，來到這邊的遊客變多，也都有停車的需求，希望能夠規劃更有秩序的停車空間。

新北市政府觀旅局專員蔡雅雯表示，今天是張錦豪議員關心姜子寮的部分，在串聯的部分有姜子寮絕壁跟姜子寮步道，我們會帶回去做研議處理。

汐止 停車場

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