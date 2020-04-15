瑞芳濂洞里媽祖祈福 取消遶境及平安餐

今(15)日是媽祖聖誕，因正逢疫情期間，瑞芳濂洞里也是自古以來首次取消山城遶境的傳統，並停辦平安餐，而改辦祈福拜拜，立委賴品妤服務處也前往關心，希望地方落實防疫，保護健康，平安度過這次疫情。

濂洞里長陳美杏表示，瑞芳濂洞里媽祖信仰虔誠，雖然里內並無媽祖廟，但里民仍維持每年聖誕時搭神壇祈福的傳統，而在山城遶境的儀式更是不可或缺，但因為耗費人力又擔心返鄉民眾群聚，今年首次取消遶境及平安餐，以落實防疫。

在昨日得知肺炎病例零確診的好消息，里內都相當振奮，期許繼續配合防疫，居民也能在簡化的祈福儀式中自行參拜，得到內心的平安，透過金仔山愛鄉協會的規劃籌備，地方上靈驗的媽祖、土地公、關公神像齊放一堂，最古早的一尊甚至可追溯自開台祖的清領時期，而今天立委賴品妤服務處主任王佳蘭也前來關心，送來的平安水，被藝術家打造成平安龜，相當吸睛。

金仔山愛鄉協會理事陳崇禎表示，非常感謝立委辦公室的關心，現場大家也都宣導戴上口罩，並保持安全社交距離，辛苦的幾位爐主除了參與道士法會，夜間也輪流顧守室外神壇，虔誠的信仰文化深植民心，大家都祈求疫情盡快結束，迎來健康無虞的生活。