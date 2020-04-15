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蔡炳坤巡北捷：語音售票機免碰螢幕試辦3個月評估擴大

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤今天下午道捷運中山站視察台北捷運站防疫措施，包含國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」改版為語音啟動服務，完全免觸摸螢幕。記者翁浩然／攝影
台北市副市長蔡炳坤今天下午道捷運中山站視察台北捷運站防疫措施，包含國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」改版為語音啟動服務，完全免觸摸螢幕。記者翁浩然／攝影

北市副市長蔡炳坤今天下午道捷運中山站視察台北捷運站防疫措施，包含主要車站已陸續加裝紅外線熱顯像儀，預計還有3站要裝設，而透過北市府千人防疫就業方案錄取的324人，10日起則陸續投入各站協助環境消毒、監測體溫，未來將再增加到456人。

至於上月11日在中山站試辦國內軌道界首座會「聽話」的「語音售票機」，原本啟動語音系統仍必須觸摸螢幕1次，本周也改善為可全程語音，說出「我要語音購票」就能啟動語音服務模式，完全不用觸摸螢幕。

蔡炳坤表示，台北市是智慧城市，除試辦口罩自動販賣機，目前北捷測試語音售票機3個月後，也將評估是否擴大到其他車站辦理。

蔡炳坤說，紅外線熱顯像儀目前除中山站外，也已在台北車站、西門站、市政府站共設置11台，接下來忠孝復興、板橋站、龍山寺站也將增設，只要初測體溫37.5度，複測38度以上發燒者就拒載，目前北捷已處理體溫38度以上民眾共有4人，其中2人由家人帶回，2人則透過119就醫。

至於千人就業服務方案支援人力，蔡炳坤則說，北捷公司有提出456名人力需求，市府將持續媒合人力；原則上一個人力，加上勞保跟健保，市府一個月大概要承擔3萬元，人力每月22個工作天可工作176‬小時，北市府也將配合勞動部推出的防疫就業2.0方案，持續媒合就業，只是中央的2.0，1個月工時只能有80個小時。

媒體也追問蔡炳坤，先前有婦人入站不戴口罩勸導也無效，究竟會開罰多少元，蔡炳坤則表示，北捷已移送到衛生局，衛生局則還要約談婦人，程序完成就會開罰3000元到1萬5000元；不過，不戴口罩問題，從執法首日北捷拒載900多人到13日已銳減到25人，可發現已改善很多。

北捷 北市 衛生局

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