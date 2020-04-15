鶯歌鳳鳴公園啟用 4公尺高機器人溜滑梯大人也可以溜

耗資1600萬元打造的新北市鶯歌鳳鳴公園今天啟用，是一座以「ROBOT CITY機器人城市」為主題的全齡化特色共融遊戲場，其中有機器人磨石子滑梯、齒輪攀爬區、沙坑、吊繩球及攀爬網等，還有4公尺高的溜滑梯，大人小孩都能探險。

工務局指出，該公園原本就是公有地，但被中古車商佔用停放，這次工程先請移除中古車。當地鳳鳴里長陳芷柔說，原本公園主題是大恐龍，但有部分居民反對，擔心會嚇到，因此設計時多了一點時間。

公園遊具主要以機器人主題，以遊戲塔、溜滑梯、沙坑及礫石坑形式呈現。遊戲塔底層不受氣候因素影響，半室內空間彷彿置身於機器人內部，設有立體攀爬躺網、吊繩球擺盪等設施。

今天啟用時，新北市副市長陳純敬、鶯歌區長周晉平、立委蘇巧慧、議員洪佳君、廖宜琨、林金結、蘇泓欽等人都到場。