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鶯歌鳳鳴公園啟用 4公尺高機器人溜滑梯大人也可以溜

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市鶯歌鳳鳴公園今天啟用。記者魏翊庭／攝影
新北市鶯歌鳳鳴公園今天啟用。記者魏翊庭／攝影

耗資1600萬元打造的新北市鶯歌鳳鳴公園今天啟用，是一座以「ROBOT CITY機器人城市」為主題的全齡化特色共融遊戲場，其中有機器人磨石子滑梯、齒輪攀爬區、沙坑、吊繩球及攀爬網等，還有4公尺高的溜滑梯，大人小孩都能探險。

工務局指出，該公園原本就是公有地，但被中古車商佔用停放，這次工程先請移除中古車。當地鳳鳴里長陳芷柔說，原本公園主題是大恐龍，但有部分居民反對，擔心會嚇到，因此設計時多了一點時間。

公園遊具主要以機器人主題，以遊戲塔、溜滑梯、沙坑及礫石坑形式呈現。遊戲塔底層不受氣候因素影響，半室內空間彷彿置身於機器人內部，設有立體攀爬躺網、吊繩球擺盪等設施。

今天啟用時，新北市副市長陳純敬、鶯歌區長周晉平、立委蘇巧慧、議員洪佳君、廖宜琨、林金結、蘇泓欽等人都到場。

鳳鳴公園是新北第22處共融特色遊戲場，新北市府推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求，去年起已完成22處共融特色遊戲場，及1處全齡化公園，今年將至少再完成28處共融特色遊戲場及2處全齡化公園，未來每萬名兒童平均享有共融特色遊戲場座數從原1.31座提升至2.56座。

新北市鶯歌鳳鳴公園今天啟用，有4公尺高的溜滑梯，大人小孩都能探險。記者魏翊庭／攝影
新北市鶯歌鳳鳴公園今天啟用，有4公尺高的溜滑梯，大人小孩都能探險。記者魏翊庭／攝影
新北市鶯歌鳳鳴公園今天啟用。記者魏翊庭／攝影
新北市鶯歌鳳鳴公園今天啟用。記者魏翊庭／攝影

溜滑梯 中古車

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