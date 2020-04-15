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北市議會今開議 議員防疫「超前部署」戴面罩進場

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
北市議會開議，市議員防疫「超前部署」，除了口罩，還戴面罩進場。記者楊正海／攝影
北市議會開議，市議員防疫「超前部署」，除了口罩，還戴面罩進場。記者楊正海／攝影

北市議會明天開議，因應新冠肺炎疫情，議員進入議場時，均戴口罩，也有議員「超前部署」，除了口罩，再罩一個透明面罩，落實防疫。

議會開議，重頭戲是明天市長柯文哲赴議會進行施政報告，台北市議員目前61人，明天大多會到議場，為了室內安全距離，市長報告和備詢時，僅一級首長進入議場，其他官員移至備詢室，視情況進入議場答詢，除了量體溫、人數控管約百人在內，質詢時均戴口罩。另外，媒體記者也進行管制，除了座位保持適當的間隔，採實名制，進入記者室強制戴口罩、用酒精噴手消毒。

議會下午抽籤決定各委員會名單，同時進行市長施政報告、各業務部門質詢、市政總質詢之質詢組順序抽籤，選出各委員會第一、二召集人及紀律、程序、法規委員並遴選及指定法規、紀律委員會委員。另外，國、民兩黨中午舉行黨團會議，民進黨議會黨團總召由議員林世宗擔任，國民黨黨團書記長由陳重文擔任。

北市議會開議，市議員防疫「超前部署」，除了口罩，還戴面罩進場。記者楊正海／攝影
北市議會開議，市議員防疫「超前部署」，除了口罩，還戴面罩進場。記者楊正海／攝影

口罩 北市 新冠肺炎

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