北市議會今開議 議員防疫「超前部署」戴面罩進場

台北市議會明天開議，因應新冠肺炎疫情，議員進入議場時，均戴口罩，也有議員「超前部署」，除了口罩，再罩一個透明面罩，落實防疫。

議會開議，重頭戲是明天市長柯文哲赴議會進行施政報告，台北市議員目前61人，明天大多會到議場，為了室內安全距離，市長報告和備詢時，僅一級首長進入議場，其他官員移至備詢室，視情況進入議場答詢，除了量體溫、人數控管約百人在內，質詢時均戴口罩。另外，媒體記者也進行管制，除了座位保持適當的間隔，採實名制，進入記者室強制戴口罩、用酒精噴手消毒。