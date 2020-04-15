破除染肺炎謠言 黃珊珊赴議會「上班就是最好證明」
新冠肺炎升溫，負責對外說明台北市防疫狀況的台北市副市長黃珊珊，日前傳出過度勞累病倒，接連2天取消公開行程，不過，市長柯文哲明天赴市議會專案報告，黃珊珊今天下午親自拜會議長時，外傳疑似中標新冠肺炎，黃珊珊破除謠言，說「我來上班，就是最好的證明」，強調主要上周日突然冷到，但她該做的檢查都有做。
黃珊珊今天下午赴市議會，被問到健康是否無恙，黃珊珊說，現在喉嚨還有點癢，但市議會已經開議，她也是總聯絡人，所來拜會議長；媒體詢問，外傳疑似感染新冠肺炎？黃珊珊說，她該做的檢查都有做，看醫生檢查一定要做，就沒事、吃藥。
黃珊珊也說「我來上班，就是最好的證明」，也希望大家保持健康，上週日去視察市場，天氣很冷，自己也穿不多，所以就冷到，但大家放心，該檢查都檢查完。
另外，在防疫期間，北市府多達7億元的災害準備金快耗盡，其中近1億元是買口罩，並要向議會追加預算，但遭市議員質疑，北市府2月底僅花費約900萬元採購120萬片口罩，估計還有9000萬經費未用。
黃珊珊則說，一開始希望買口罩給同仁，所以先匡列預算，後來去採購時，才發現已經不准買，得標廠商也說，等中央解列就會供貨。
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