2天未露面 黃珊珊恢復上班赴市議會

台北市副市長黃珊珊接連兩天取消公開行程。黃珊珊今天說，「可以上班就是最好證明」，不用理會外界傳言。

黃珊珊原訂13日上午前往北捷中山站視察防疫措施，12日晚間宣布取消；13日疫情應變小組會議改由副市長蔡炳坤主持；今天上午也是柯文哲接受媒體聯訪。

黃珊珊幕僚表示，黃珊珊12日視察市場時淋雨、吹風，讓身體不適，因而休息幾天。

黃珊珊下午赴市議會時被媒體堵訪，笑著表示，沒事啦，12日因身體微恙，有去看醫生，該做的檢查都有做，「可以上班就是最好證明」，不用理會外界傳言。

她說，因議會開議，身為總聯絡人還是要到場，市府提出包含台北表演藝術中心設置自治條例等9個法案，需要爭取議會支持，所以先拜訪議長陳錦祥。