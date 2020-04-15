身心障礙證明重新鑑定　北市展延至10月底

新北市府昨召開新冠肺炎防疫會議，市長侯友宜宣布預計4月20日將兵棋推演擴大管制，包括封城、禁足。對此，台北市長柯文哲上午參加里長座談前受訪指出，實際上疫情已經下降，模擬大規模實兵封城演習，他個人是不贊成，但北市會來排幾次桌上演習。

2020-04-15 14:01