身心障礙證明重新鑑定 北市展延至10月底
新冠肺炎疫情延燒，為減少身心障礙者出入醫療機構等高風險場域，民眾若持有身心障礙證明，必須在109年4月1日至8月31日間完成重新鑑定者，將統一展延鑑定期至109年10月31日。
台北市勞動局表示，為降低新冠肺炎傳染風險，身心障礙員工若需辦理身障證明重新鑑定，截止日將展延至109年10月31日，屆時可自由選擇時間，至醫院重新鑑定，不過仍需注意截止日期，以免逾期被註銷身心障礙資格，影響相關權利。
勞動局提醒，依法須進用身障者的義務機關，也必須主動關心須完成重新鑑定的身障員工，若勞工未完成鑑定，導致證明文件失效，該勞工將會自有效名單中減除，義務機關若未足額進用員工，依法需繳納差額補助費，直到進用身障人員達法定應進用人數為止。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言