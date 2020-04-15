身心障礙證明重新鑑定　北市展延至10月底

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

新冠肺炎疫情延燒，為減少身心障礙者出入醫療機構等高風險場域，民眾若持有身心障礙證明，必須在109年4月1日至8月31日間完成重新鑑定者，將統一展延鑑定期至109年10月31日。

台北市勞動局表示，為降低新冠肺炎傳染風險，身心障礙員工若需辦理身障證明重新鑑定，截止日將展延至109年10月31日，屆時可自由選擇時間，至醫院重新鑑定，不過仍需注意截止日期，以免逾期被註銷身心障礙資格，影響相關權利。

勞動局提醒，依法須進用身障者的義務機關，也必須主動關心須完成重新鑑定的身障員工，若勞工未完成鑑定，導致證明文件失效，該勞工將會自有效名單中減除，義務機關若未足額進用員工，依法需繳納差額補助費，直到進用身障人員達法定應進用人數為止。

身障者 新冠肺炎 疫情

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