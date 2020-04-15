中央管制人流示範點夜市、市場：盼政府支援設備或人力

中央流行疫情指揮中心要求各地市場、夜市管制人流，經濟部則找台北市南門市場、寧夏夜市要當全國示範點，且不限制單一出口；目前寧夏夜市與南門市場都已初步規畫出管制計畫，將與北市府討論後，於本月上路；不過，寧夏夜市觀光協會理事長林定國則建議政府可補助租用熱像儀節省人力，南門市場自治會長王銓國則盼市府提供管理人力。

北市市場處預估寧夏夜市所在的寧夏路區段面積約5218平方公尺，若以每2平方公尺站1人計算，除以2估算人流上限為2609人，不過林定國分析，還有攤商約200多人，應保守下修為2200人左右。

林定國說，目前規畫夜市所在的寧夏路兩端有兩處出入口，供民眾進出，另有兩處社區巷弄則限制只有居民進出，最近試辦都還負荷得來，四處出入口原則上須要3人把關，分別是計算人進、人出數，還有量體溫，額溫超過37.5度禁止進入。

林定國表示，人數統計頻率，預設每5分鐘用LINE回傳給負責總計的人員，人員只要在預先設好統計公式的Excel表單，填入各出入口的進出人數數據，就會自動算出夜市內有多少人；但他想建議政府，補助夜市租用導入紅外線熱像儀設備，這樣每個出入口只要1人監控，設備就能達到計數與量體溫的工作。

另外，林定國也說，除了管制，夜市內攤位都會採用抽號碼牌，避免排隊，用餐區現在人很少，但容易聚集內用的攤商會設置隔板，有的利用乾淨包裝食品的廢紙箱再利用，有的訂做壓克力板，有的用鐵架纏上保鮮膜等。

南門中繼市場總樓地板面積約7000平方公尺，王銓國粗估扣除停車場空間，室內空間約6000多平方公尺，除以2估算人流上限約3000人，但近來防疫期間人潮大減，即便假日尖峰，同時在市場內的人潮也才100多人，連預估上限的1成都不到，因此南門市場暫不打算管控人數，而美食區常有人排隊的刀削麵攤前，地板則有間隔距離標記，用餐區桌面也已做好壓克力隔板。

不過，王銓國說，出入口還是要限制與管制，已初步規畫1樓5處出入口將關閉榕樹與後門停車場2處，僅開放精品區、有斜坡道的2處大門供進出，另1處側門則只出不進，至於二樓美食區，逃生梯上樓後的門口會有進出管制，二樓停車場則在卸貨區處有管制。