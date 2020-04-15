樹林東陽里活動中心好多里搶著用 議員配合款加蓋2樓
新北市議員廖宜琨、宋雨蓁今會勘樹林區東陽里活動中心增建，該活動中心只有一層樓，但要供周邊6個里使用，決定以議員配合款增建2樓，希望能在明年動工、後年啟用。
東陽里長林耿邦表示，該活動中心最多僅能容納200多人，老人共餐會非常擁擠，另外周邊鄰里會租借使用，光是搶場地就相當困擾。
廖宜琨表示，經過區公所評估，附近沒有公有土地且新建活動場館的成本很高，因此決定在東陽活動中心加蓋二樓，要求今年設計，明年動工，總預算約1600萬元。宋雨蓁說，樹林區是新北市原住民人口最多的區域，但活動中心空間明顯不足，因此以配合款方式擴建。
廖宜琨今早也會同三興里長王永村，請樹林區公所進行中山公園埤塘清理，避免發生淹水狀況。樹林區長陳奇正表示，已經派員進行清淤工程，預計一周內完工，並且每2年會定期視察淤泥狀況。
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