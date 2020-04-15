新北所有市場、夜市 4月24日起封閉出口剩一半以下

中央流行疫情指揮中心10日指示，夜市、傳統市場、商圈需人流管制，攤商及消費者均須戴口罩。新北市市場處11日配合公告，今並表示4月24日起，公有市場、夜市管制出入口，要求封閉部分出入口至一半以下，並量體溫。

市場處指出，泰山市場、林口東勢市場、新店安和夜市、樹林興仁花園夜市已開始進行人流管制。其餘公有市場及夜市，也將在4月24日起封閉部分出入口至1/2以下。另用餐區桌椅減量、增加用餐間距及設置透明隔板分隔。

市場處昨表示，其實目前人潮已經大減，夜市業者更反應生意掉五成以上，梅花座都坐不滿，因此目前無總人數管制上限。但可圍場域如興仁已採人車均一個出入口，其他如街路開放型如樂華很難封街，但在大入口兩側加量體溫、酒精消毒。