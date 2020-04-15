藍籲發現金紓困 鄭文燦、侯友宜：有效最重要
行政院將發放紓困酷碰券刺激消費，不過國民黨主張排富，並發1千億元現金紓困，但此想法朝野並無共識，對此，桃園市長鄭文燦認為，最重要是紓困預算要趕快通過，以落實紓困方案，達到「有感紓困、有效紓困、即時紓困」效果，新北市長侯友宜也說，無論形式，只要實際用在被關心的行業與個人，他都非常贊成，有效最重要。
鄭文燦今天受訪表示，他認為最重要就是紓困預算要趕快通過，讓這1兆元左右的紓困方案可以儘速落實，所謂的消費券、酷碰券等，最重要是是否能夠有感舒困、有效紓困、即時紓困，能夠讓這個消費能夠帶動乘數效果，我想這是可以討論的。
侯有宜也認同鄭文燦說法，他說，其實不管是消費券或是任何振興的方案，只要能夠到位，實際地被用在振興的方面，我們都要給予支持，無論任何形式，只要真的實際用在我們需要被補助的被關心的行業以及個人，「我都非常的贊成，只要有效果這才是最重要的，不要浪費掉。」
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