台灣口罩外交獲好評 高思博：網友出征恐讓得分變失分

台灣對抗新冠肺炎的績效卓著，接連繳出讓國際讚嘆的表現，特別是捐贈1000餘萬片口罩給國際，以及14日新增確診數為零，然而台灣網軍連番出征，在網路謾罵WHO秘書長譚德賽和新加坡總理夫人何晶，使得外交由加分變為失分，高思博看到網友激情留言，奉勸網友們適可而止，政府更有必要設法約束。

高思博在本周的臉書直播「阿博講道理」、電台廣播直播節目中深入探討台灣防疫的作為，認為指揮中心的作為可圈可點，疫情控制在最低程度，14日零確診，無論國際社會和國人都給予高度的肯定，但唯獨在網路上的表現過了頭，得失來回扣抵後，外交成果從80分降到60分，實在可惜。

WHO秘書長譚德賽11日公開直指台灣對他種族歧視，進行謾罵、侮辱；高思博指出，我國政府多次闢謠澄清否認，反指是大陸網軍所為，但事實上，台灣臉書和譚德賽的推特遍布著批評譚是「尼哥」等種族歧視的留言，連總統府發言人、駐外代表都曾加入批評的行列。

高思博認為，事實上譚領導WHO有諸多不適當，誤導國際疫情惡化，絕對可以就事論事，檢討譚失職、不及格等專業評論，但批評「尼哥」(黑鬼)是對黑人種族極為嚴重歧視的用語，還有F字眼和三字經，激發非洲國家聲援譚，使得台灣的防疫專業瞬間「掉漆」，模糊了焦點。

另外台灣贈送新加坡口罩，被總理夫人何晶以「Err….」回應，高思博分析原委應是星國撤回台灣口罩生產線的爭議，其來有自，但一些網友竟以汙穢的中文和英文B開頭的用詞攻擊，以近7000多則洗版。

高思博強調，星國對台灣的贈禮不領情，國人心理不悅，可以理解，但回應仍須符合比例原則，並合乎國際禮儀，何況對方是總理夫人，更不應該使用粗魯的言語，甚至有立委跟著附和嗆聲，由於新加坡與台灣的關係特殊，這次事故是否影響今後兩國的互動，有待後續的觀察。