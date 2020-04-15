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北市國中生看過來 191個暑期營隊邊學邊玩　

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市教育局長曾燦金體驗i-Ride TAIPEI 5D飛行劇場。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局長曾燦金體驗i-Ride TAIPEI 5D飛行劇場。記者趙宥寧／攝影

為充實國中生暑假生活，提供多元職涯探索機會，台北市教育局與27所技術型高中及職探中心結合產業界及大專院校，開設不同職業群科課程，推出191個暑期職業輔導研習營隊，共計6512個名額，讓國中學生自由報名參加。

台北市教育局長曾燦金表示，今年首度與產業界合作，較去年新增1300多個名額，希望國中生利用暑假，多元探索學習。他也提到，「不要靠成績選大學來決定職涯規劃」，應該提前探索，尋求跨域學習的可能。

南港高工冷凍空調科學生林宇航、簡嘉宏說，去年曾參與暑期職輔營，當時課程中，便結合業界師資與企業接軌，學習如何拆裝冷氣與除濕機，也進一步了解機械原理，課堂經驗也讓他們升上高中後，提前擁有相關基礎，對學習相當有幫助。

教育局表示，國中生暑期職業輔導研習營將於4月30日開放報名（http://juniorcamp.cityweb.com.tw/GoWeb2/include/index.php?Page=0），報名截止日為5月11日，活動僅需負擔100元手續費，課程免費，學生最多可參與5種不同營隊，報名時將排列志願序，若營隊人數額滿，將以抽籤方式決定錄取名單。

為充實國中生暑假生活，提供多元職涯探索機會，台北市教育局與27所技術型高中及職探中心結合產業界及大專院校，開設不同職業群科課程。記者趙宥寧／攝影
為充實國中生暑假生活，提供多元職涯探索機會，台北市教育局與27所技術型高中及職探中心結合產業界及大專院校，開設不同職業群科課程。記者趙宥寧／攝影
南港高工冷凍空調科學生林宇航、簡嘉宏，去年曾參與暑期職輔營，學習如何拆裝空調與除濕機。記者趙宥寧／攝影
南港高工冷凍空調科學生林宇航、簡嘉宏，去年曾參與暑期職輔營，學習如何拆裝空調與除濕機。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局長曾燦金體驗i-Ride TAIPEI 5D飛行模擬空間。記者趙宥寧／攝影
台北市教育局長曾燦金體驗i-Ride TAIPEI 5D飛行模擬空間。記者趙宥寧／攝影

教育局 國中生 職涯

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