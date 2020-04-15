北市表揚模範清潔職工181人 防疫考量改主管代表受獎

北市環保局今天表揚模範清潔職工181人，包含車輛機電維修人員、消毒班隊員等職工，不過原本每年勞動節前，都會選在中油大樓會議廳等大型聚會場所舉辦的表揚大會，今年受新冠肺炎疫情影響，為避免多人群聚，首度改由主管當代表到環保局會議室受獎。

環保局長劉銘龍表示，很感謝清潔職工為北市環境品質所付出的貢獻；近期因新冠肺炎疫情，郵輪「鑽石公主號」遊客活動範圍遍及北市各大景點，一度引起恐慌，後續就是由清潔隊員肩負起消毒任務，走遍各大景點積極消毒，同時在開學前完成224所公立國中、小及幼兒園消毒工作，好讓民眾安心。

今年獲獎的清潔隊員盧坤村是「機電修復好手」，平時主要擔任車輛機電維修人員，對工作不僅充滿服務熱忱及責任感，找出車輛問題零件，也幫忙節省公帑支出；資源回收隊員吳順德則是「資源再生專家」，平日擔任腳踏車修復師傅，將廢棄腳踏車化腐朽為神奇，減少環境垃圾量，加以資源回收再利用，他還有電焊專長，會將廢材創作成裝置藝術來美化環境；消毒班員夏文婷與其他消毒班成員一起參與「鑽石公主號」等各項環境防疫消毒工作，態度積極獲得肯定。

劉銘龍說，針對職工，環保局每年會安排健康檢查，近年來增僱護理人員定期臨場服務同仁，且持續添購防割刺耐磨手套、透氣雨衣、雨鞋、安全鞋、護腰、護目鏡及防寒裝備等，以維護同仁作業安全，同時也會與企業工會協商，確保清潔隊員的權利福利。