新莊最老土地公廟門前路毀 今重現廟街風華

位於新莊區新莊路的「新莊福德宮」，約於清乾隆辛丑年間(1781年)興建，距今約239年的歷史，為新莊可考證歷史最悠久的土地公廟，但去年廟門前的路面因地下水管爆裂，導致路面損毀，如今在公所及自來水公司努力下，日前完成修復，並以瀝青壓花舖面，保留廟街意象圖騰，提供民眾更安全、美觀的通行空間。

新莊區公所指出，新莊福德宮座落於新莊廟街內，廟前鋪面老舊，去年12月25日因自來水爆管，造成路基與既有鋪面磚損壞，公所偕同自來水公司第一時間搶修後，因原有鋪面磚取得不易，僅能先以混凝土暫時修復。

區公所表示，該路段為新泰路及中正路車輛通往樹林必經要道，且T型路口轉彎處車流量大，造成鋪面磚鬆動、凹陷及破損，影響行車安全；因此，在考量安全、後續維護及城鄉風貌下，決定重鋪路面，並於日前更新為瀝青壓花舖面。

新莊區長朱思戎表示，感謝海山里長童滿金及台灣自來水公司共同參與修復受損道路及路基工程，更新後的鋪面，以人為本考量，除提供平暢、安全、舒適、美觀的人行空間，更兼顧新莊老街城鄉風貌一致姓，塑造美化市容。