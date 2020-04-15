柯文哲不贊成實兵封城演習 侯友宜：大家誤會了

新北市府昨召開新冠肺炎防疫會議，市長侯友宜宣布4月20日將兵棋推演擴大管制，包括封城、禁足等，台北市長柯文哲對此並不贊成，侯中午受訪表示，「大家誤會了」，新北的兵棋推演不叫封城兵推，而是擴大管制超前部署，屆時等中央命令一下，就可即刻到位，桃園市長鄭文燦也說，20日當天市府也會派員到新北觀摩。

鄭文燦、侯友宜今天早上在桃園市政府開設桃園、新北防疫交流會議，雙方針對多項防疫策略進行討論，2人近中午會議結束後到市府1樓大廳受訪，互動熱絡，「式好朋友也是好鄰居」，鄭還舉手請侯友宜一起示範如何保持1.5公尺的安全社交距離。

被問到台北市長柯文哲不會跟進新北市20日將舉行的封城兵推，侯友宜一開口就強調，「大家誤會了，這不叫封城兵推」，而是擴大管制、超前部署，新北市是希望藉著疫情嚴峻有社區感染之後，在不影響民生、物資、生活便利下，演練如何擴大管制，透過一定程度限縮讓疫情趨緩。

「這是兵棋推演的實兵演練」，侯強調，屆時的演練是希望整個作業上，讓每個人知道，中央命令一下可以即時到位，做哪些工作，不僅檢討分析，更重要是超前部署預作準備，中央一有命令就可以做好整個部署，事先做好實兵演練。