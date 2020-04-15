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北市副市長黃珊珊累倒2天未露面 下午將赴議會

中央社 / 台北15日電

北市副市長黃珊珊被市長柯文哲視為「接班人」，從新冠肺炎年初爆發以來，也一肩扛起重責大任，日前因過度勞累而病倒，接連兩天取消公開行程，不過，黃珊珊今天下午將赴市議會。

黃珊珊擔任台北市議員長達21年，去年被柯文哲延攬至台北市政府擔任副市長，被視為「接班人」，隨著2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情蔓延，無論內部的應變小組會議或對外發言，黃珊珊幾乎一肩扛起，也被解讀是柯文哲要讓黃珊珊進行壓力測試。

而在這段期間，相較於其他縣市多為首長發言，台北市幾乎都由黃珊珊出面回應，並且親自到市場等地進行視察，了解現況，與此同時仍持續拜訪里長、傾聽民意。

不過，黃珊珊也因為連日操勞而病倒，原訂13日上午前往北捷中山站視察防疫措施，12日晚間宣布取消；13日的疫情應變小組會議也由副市長蔡炳坤主持；今天上午也是柯文哲接受媒體聯訪。

柯文哲說，黃珊珊前陣子太辛苦，晚上要稽查酒店、白天要視察市場防疫措施，還要出席每天7時30分的晨會，所以讓她休息一下。

黃珊珊幕僚則表示，黃珊珊事必躬親，12日視察市場當天淋到雨、吹到風，導致身體不適，因而休息幾天；隨著開議，黃珊珊今天下午會赴市議會，明天、後天的市長施政報告，也會列席。

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