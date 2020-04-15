快訊

兒童口罩網購首日預購件數暴增5倍 臨櫃綁定人潮激增

共軍趁虛而入「以疫謀霸」 美中軍事對峙將全面升溫

快篩研發成功！工研院「疫開罐」準確率9成 1小時驗出

聯合報 / 記者郭政芬張雅婷／新竹即時報導
工研院致力發展的新冠肺炎病毒篩檢技術，屬於核酸分子測試的快速篩檢方式，檢測準確率達9成以上。圖／工研院提供
工研院致力發展的新冠肺炎病毒篩檢技術，屬於核酸分子測試的快速篩檢方式，檢測準確率達9成以上。圖／工研院提供

新冠肺炎疫情境外移入個案激增，值得注意的是在國外曾接觸過確診個案，甚至是已感染的旅客，入境時可能還在潛伏期，或是無症狀感染者增多，如何從一進國門就快速篩檢，成為防疫關鍵。工研院開發「手持式核酸分子快篩系統」，在潛伏期就能檢測病毒，1小時內完成快篩，準確度高達9成，可用於機場、診所等，有效阻斷傳播鏈。

工研院手持式快篩 一小時就搞定

工研院開發「手持式核酸分子快篩系統」，因技術優化，從桌上型變成掌上型，除了外觀與飲料罐一樣而稱為「疫開罐」，重量只有600公克。

快篩研發成功來自兩大關鍵，生醫所所長林啟萬說明，新冠肺炎屬冠狀病毒，團隊透過國際基因定序資料庫，多重比對病毒的基因序列，區分SARS和MERS差異，從中找出相同表現，但也得與流感區隔，以排除干擾，而設計檢測的試劑「核酸探針」成份控制成為關鍵，在多組核酸的交叉比對之下，準確度高達9成。

目前國際使用的檢測儀器以中央實驗室為主，傳統使用的聚合酶鏈鎖反應(PCR)熱循環儀，篩檢時間約4到8小時，工研院開發手持式核酸分子快篩系統，以恆溫擴增放大病毒檢測法，在感染初期於1小時內即可檢驗，並針對機場入出境檢測，最快40分鐘內可得結果，速度至少快6倍。手持式檢測儀器體積小，民眾無須再奔波往返醫院，有效減低醫療人員負擔。

潛伏期就可驗出 儘早做防疫措施

相較於SARS、MERS病毒在潛伏高峰期時就出現症狀，新冠肺炎最讓人頭痛是「潛伏期症狀不明顯」，捉摸不定。工研院採核酸檢測技術，針對病毒本體做檢測，在感染初期，從鼻咽喉取得樣本後，再以滴管取出滴在試管中，運用專屬光學即時偵測模組進行檢測，在未發燒或其他症狀前能檢驗出，儘早防疫。

為加速量產，目前工研院已與產業界、政府單位、研究單位及醫療院所，包括與國防部國防醫學院預醫所及4家廠商共同合作外，也將與醫療院所合作，預計於6月底運用工研院GMP的場域，完成1萬套恆溫核酸擴增探針試劑套組，希望未來在廠商加入後，7月底完成技轉、達到量產疫開罐的準備，提供第一線防疫人員更精準快速的檢測與防護。

工研院開發「手持式核酸分子快篩系統」，因技術優化，從桌上型變成掌上型，除了外觀與飲料罐一樣而稱為「疫開罐」，重量只有600公克。圖／工研院提供
工研院開發「手持式核酸分子快篩系統」，因技術優化，從桌上型變成掌上型，除了外觀與飲料罐一樣而稱為「疫開罐」，重量只有600公克。圖／工研院提供
新冠病毒的結構。圖／工研院提供
新冠病毒的結構。圖／工研院提供
因應新冠狀肺炎疫情，工研院團隊開發分子快篩系統，被感染初期就可在1小時檢驗出低濃度的狡猾病毒。圖／工研院提供
因應新冠狀肺炎疫情，工研院團隊開發分子快篩系統，被感染初期就可在1小時檢驗出低濃度的狡猾病毒。圖／工研院提供
核酸分子檢測系統有四大特色，包含高精準、高輕巧、高靈敏與高效率。 圖／工研院提供
核酸分子檢測系統有四大特色，包含高精準、高輕巧、高靈敏與高效率。 圖／工研院提供

新冠肺炎 機場 基因

延伸閱讀

決戰境外防疫！工研院糾伴開發核酸分子檢測系統

MLB／協助國家研究 球員參與快篩新冠肺炎實驗

經濟日報社論／籌組抗疫國家隊 搶全球商機

南科廠商 開發新冠檢測試劑

相關新聞

北市口罩自動販賣機12區何時上線？柯文哲：不會同時上

台北市口罩販賣機原打算下周在12個行政區開賣，但台北市長柯文哲上午指出，不是那麼急著12個行政區同時都上，會分階段上，且...

使用35年 新北修正門牌新編改編收費標準約漲1倍

新北市門牌編釘收費標準已使用35年，不同大小門牌收費都是40元，民政局長柯慶忠今天在市政會議提出「新北市門牌編釘及門牌證...

快篩研發成功！工研院「疫開罐」準確率9成 1小時驗出

新冠肺炎疫情境外移入個案激增，值得注意的是在國外曾接觸過確診個案，甚至是已感染的旅客，入境時可能還在潛伏期，或是無症狀感...

「媽祖生」撞疫情 慈祐宮內殿限300人、福佑宮人潮減半

今天是農曆3月23日「媽祖生」，往年到了這個時候，新北市各地媽祖廟皆會舉辦大型慶典，但今年適逢疫情，宮廟也啟動防疫措施。...

王孝維參選民進黨台北市黨部主委 喊奪下一屆台北市長

民進黨地方黨部預計5月改選，台北市黨部主委陳正德不續任，本周進行主委選舉的領表、登記，前台北市議員王孝維今天前往登記，喊...

黃珊珊身體不適請假 柯文哲今說話了

台北市流行疫情指揮中心每天開會，通常在會後由副市長黃珊珊對外宣布重大政策，並接受媒體採訪，但近來因身體不適，昨天會議後記...

柯文哲：守住國門 防境外傳染

台北市長柯文哲上午表示，目前台灣本土感染數量相當少，大部分還是境外移入，現階段最有效的方法是只要一入境就隔離14天，確定...

現階段防疫最有效方法 柯文哲：入境全部集中檢疫

台北市長柯文哲認為台灣昨天確診者是零，疫情現狀比較穩定，是不是一定要實兵演習，覺得沒有那麼急。柯文哲上午參加里長坐談前受...

侯友宜：希望中央紓困更快更到位 多給地方支持

全國新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，但新北市長侯友宜警告防疫是場漫長的戰役，全球疫情仍未緩和，台灣打贏上半場，但勝負要看下半場...

大規模封城實兵演習？ 柯文哲：北市會排幾次桌上演習

新北市府昨召開新冠肺炎防疫會議，市長侯友宜宣布預計4月20日將兵棋推演擴大管制，包括封城、禁足。對此，台北市長柯文哲上午參加里長座談前受訪指出，實際上疫情已經下降，模擬大規模實兵封城演習，他個人是不贊成，但北市會來排幾次桌上演習。

萬大中和線、安坑輕軌 封路施工

新北捷運萬大中和線及安坑輕軌今天起都因工程封閉道路施工，其中萬大中和線進行車站出入口作業，封閉中和區連城路75巷到7月中，但第二階段工程要到明年7月15日，僅機車、行人可通行；安坑輕軌每天深夜0點到清晨6點封閉安和路三段37號往安坑方向車道3天，現場會請專人指引車流，並設標示提醒。

新北首創 專案紓困弱勢建教生

新冠肺炎疫情衝擊各項產業，為幫助建教合作生無後顧之憂學習，新北市昨天宣布成立400萬元獎學金，鼓勵經濟弱勢的建教生，預計將補助195人、每人2萬元。

熱門新聞

再增量！竹市兒童口罩16日起3倍量販售

高雄岡山名醫劉光雄辭世 一代法醫令人感念

台東超級「搞笑」的防疫宣導 網友笑翻了！

前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

影／基隆廟口夜市擬改全外帶禁內用？攤商反彈急喊停

葉匡時和美女拍婚紗照 原來為行銷高雄觀光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。