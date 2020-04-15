快篩研發成功！工研院「疫開罐」準確率9成 1小時驗出

新冠肺炎疫情境外移入個案激增，值得注意的是在國外曾接觸過確診個案，甚至是已感染的旅客，入境時可能還在潛伏期，或是無症狀感染者增多，如何從一進國門就快速篩檢，成為防疫關鍵。工研院開發「手持式核酸分子快篩系統」，在潛伏期就能檢測病毒，1小時內完成快篩，準確度高達9成，可用於機場、診所等，有效阻斷傳播鏈。

工研院手持式快篩 一小時就搞定

工研院開發「手持式核酸分子快篩系統」，因技術優化，從桌上型變成掌上型，除了外觀與飲料罐一樣而稱為「疫開罐」，重量只有600公克。

快篩研發成功來自兩大關鍵，生醫所所長林啟萬說明，新冠肺炎屬冠狀病毒，團隊透過國際基因定序資料庫，多重比對病毒的基因序列，區分SARS和MERS差異，從中找出相同表現，但也得與流感區隔，以排除干擾，而設計檢測的試劑「核酸探針」成份控制成為關鍵，在多組核酸的交叉比對之下，準確度高達9成。

目前國際使用的檢測儀器以中央實驗室為主，傳統使用的聚合酶鏈鎖反應(PCR)熱循環儀，篩檢時間約4到8小時，工研院開發手持式核酸分子快篩系統，以恆溫擴增放大病毒檢測法，在感染初期於1小時內即可檢驗，並針對機場入出境檢測，最快40分鐘內可得結果，速度至少快6倍。手持式檢測儀器體積小，民眾無須再奔波往返醫院，有效減低醫療人員負擔。

潛伏期就可驗出 儘早做防疫措施

相較於SARS、MERS病毒在潛伏高峰期時就出現症狀，新冠肺炎最讓人頭痛是「潛伏期症狀不明顯」，捉摸不定。工研院採核酸檢測技術，針對病毒本體做檢測，在感染初期，從鼻咽喉取得樣本後，再以滴管取出滴在試管中，運用專屬光學即時偵測模組進行檢測，在未發燒或其他症狀前能檢驗出，儘早防疫。