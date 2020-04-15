「媽祖生」撞疫情 慈祐宮內殿限300人、福佑宮人潮減半

今天是農曆3月23日「媽祖生」，往年到了這個時候，新北市各地媽祖廟皆會舉辦大型慶典，但今年適逢疫情，宮廟也啟動防疫措施。新莊慈祐宮除簡化流程外，也限制內殿參拜人數不得超過300人；淡水福佑宮則是取消圓桌餐，改為自助餐、梅花座，並規劃廟門左進右出。

新莊慈祐宮今上午8時舉辦三獻禮儀式，結束後開放民眾參拜，慈祐宮管理委員會總幹事張健煌指出，慈祐宮已有300多年歷史，參拜香客眾多，今年「媽祖生

」適逢疫情，為配合中央防疫規定，首次取消遶境、福食和圓滿餐會，並實施人流管制。

張健煌表示，一早便派員在廟門前量體溫、消毒手部，並以計數器控管人數，內殿不得超過300人，若達到300人上限，必須20人離開後，才會再開放進入，另加上廟埕開放空間，總人數不得超過500人。

此外，原本三獻禮儀式每間廟可派3至5位代表參加，但今年限制每廟僅可1位，為擴大安全社交距離，內殿椅子間距也加寬，一路排到廟埕；另預估往年高達千人的參拜人潮，今年也大幅減少，並取消40、50桌的平安宴席。

因應疫情，位於淡水的福佑宮今年也取消平安健走、祈安繞境等活動，但聖誕護國祈福大法會仍照常舉辦，自昨(農曆3月22)日開始，直到周六(農曆3月26)結束，而受疫情衝擊，往年每日數百人的參拜人潮，如今剩下不到一半。