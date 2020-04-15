北市口罩自動販賣機12區何時上線？柯文哲：不會同時上

台北市口罩販賣機原打算下周在12個行政區開賣，但台北市長柯文哲上午指出，不是那麼急著12個行政區同時都上，會分階段上，且為了扶植台灣資通訊新創產業目的，不打算只用一個機型。

柯文哲說，口罩機開賣前4天，第一天200組，第二天400多組，接著第三天達到1000組，昨天到了1100組，很多東西上線還是要做實驗，目前這套的技術OK沒問題，但台北市做為創新城市，扮有扶植產業的角色，所以把口罩販賣機當作成一個新創事業做試辦。

柯文哲指出，機型都不變的話，成功複製到12個行政區很快，可是北市希望過程中帶動台灣資通訊產業發展，其他機型、不同控制器、健保資料庫連接，還要再測試，所以如果機型、控制器不一樣，串接軟體不一樣，還是要測試

，後來決定如果都用一套，下禮拜就可以上線，可是有扶植台灣產業的目的，在現階段每個藥店口罩賣得還好，為了更有效率、排隊時間更短， 不是那麼急著12個行政區同時都上，所以會分階段上線。

柯文哲表示，因為還是有試辦、人員訓練、機型組合，結論是會陸陸續續上，至於排的順序， 會請衛生局排序，哪個行政區先、那個行政區後，正在排，為了扶植台灣資通訊產業目的，市府不打算只用一個機型。