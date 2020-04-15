王孝維參選民進黨台北市黨部主委 喊奪下一屆台北市長

民進黨地方黨部預計5月改選，台北市黨部主委陳正德不續任，本周進行主委選舉的領表、登記，前台北市議員王孝維今天前往登記，喊出「效率台北、黨務維新」口號，強調辭掉中央執行委員身份，且有信心贏下主委選舉，未來將精心策劃奪下2020台北市長，讓中央執政跟台北市連貫，且協助民進黨在市議會過半，監督台北市政。

王孝維之前拼市議員連任失利，捲土重來拼黨部主委，傳出這次獲海派、正國會支持，另外，綠色友誼連線的前立委薛凌同樣來勢洶洶，讓台北市黨部選舉格外有看頭；據悉，薛凌陣營也已派人領表，但尚未登記。

王孝維今天前往市黨部，完成主委的登記參選，民進黨台北市議員張茂楠、阮昭雄、劉耀仁、吳沛憶、許家蓓、陳慈慧，以及民進黨發言人顏若芳皆到場陪同，聲勢浩大。

完成登記參選程序，王孝維宣布，他辭掉中央執行委員，正式投入主委選舉，他有很大信心贏下主委，在未來的精心策劃，奪下2020台北市長，讓中央執政跟台北市連貫，且讓民進黨議員席次增加，力拼在市議會過半。

王孝維也說，他會鼓勵黨員跟年輕朋友，參加基層選舉，一起擴張里長版圖，且招募所有年輕人，一起加入市黨部，讓黨部更活潑，為社會及國家的未來而戰。

被問到面臨黨內同志挑戰，壓力會很大？王孝維說，民進黨是民主政黨，大鳴大放、公開透明的政黨，誰來競爭報名參加主委選舉，都是良性競爭，每個人來參選，對民進黨都是一件好事。

另外，受疫情影響，恐影響改選的投票地點及時間，台北市黨部主委陳正德表示，以往黨職改選，台北市投票地點選在敦化國中及石牌國中，受疫情關係，這次學校在7月前不外借。