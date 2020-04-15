現階段防疫最有效方法 柯文哲：入境全部集中檢疫

台北市長柯文哲認為台灣昨天確診者是零，疫情現狀比較穩定，是不是一定要實兵演習，覺得沒有那麼急。柯文哲上午參加里長坐談前受訪，媒體問柯，是否仍呼籲五一連假不要群聚？柯文哲說，他不是中央疫情的指揮官，不能代替他去做決定，但既然台灣本土感染數量還是相當少，大部分是境外移入，其實現階段最有效的方法是境外入境，全部集中檢疫，確保14天沒問題再放出來。

柯文哲說，如果邊境隔離效果很好，目前本土案例這麼少，隔離措施是可以降低，但這是地球村，除非台灣採取非常嚴格邊境管制，否則永遠處在危險當中。

另被問到台灣是不是疫情真的過去？柯文哲說，從現在開始算起15日到20日，我們要看5天， 因為上一波清明連假，有沒有造成破口不知道，未來5天還要看一遍，如果未來5天台灣的案例還是很少，那大概第三波攻擊就過去了， 清明連假破口就過去了。

柯文哲指出，如果是這樣，應該要做的是境外進來的全部集中檢疫，沒有問題才放出去，如果本土案例很少，境外完全阻絕，台灣本島內防疫措施就可以降溫，不要那麼嚴格，但只要全世界疫情沒有解決，邊境管制就不能解除，境外進來全部隔離14天，有效的邊境阻絕和國內有效防止散播，就這兩個戰略。

柯文哲說，其實傳染跟群聚很有關係，如果在鄉下大家都散居，人與人接觸頻率很低，感染率當然低，可是台北市有捷運，一個車廂就100個人，如果不戴口罩，很容易散播，鄉下每個人在戶外，距離那麼遠，感染很困難，所以愈是那種人潮聚集，移動迅速，造成飛沫在大都市容易傳染。