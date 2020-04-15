柯文哲：盼帶動台灣資通訊 不用同型口罩販賣機

台北市政府與中央合作推動口罩販賣機，台北市長柯文哲原先說下週要擴及12區，他今天則表示，盼過程中能帶動台灣資通訊產業，不會採用相同的販賣機型，會陸續上線。

柯文哲上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。

柯文哲13日前往信義區健康服務中心了解口罩販賣機情形時表示，預計下週將擴及12行政區；不過，副市長蔡炳坤昨天態度轉趨保守，會盡快克服困難建置，因口罩販賣機上線與否取決於3要素，包括販賣機的數量要足夠、民眾與健保署的資料介接以及口罩數量。

對此，柯文哲今天說，台北市作為創新城市，以及身為扶植產業的重要角色，要把口罩販賣機作為新創產業進行，若販賣機的機型都不變，「成功以後要複製到12行政區，那很快」。

不過，他表示，希望在過程中能帶動台灣資通訊產業發展，販賣機的機種不同，也代表串接軟體、控制器等都不同，必須要做測試。

柯文哲說，「我也覺得，如果用一套，下週就能上線」，但若要以扶植產業為目的，就不會急著在12行政區都同時上線，而是分階段，而且，現階段每個藥局的口罩也賣得還好。

然而，柯文哲11日在口罩販賣機試辦的記者會上曾表示，他看到大家在藥局排隊買口罩就「受不了」，口罩販賣機對民眾是「比較理想」的方式。