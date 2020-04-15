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侯友宜：希望中央紓困更快更到位 多給地方支持

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市長侯友宜希望中央紓困方案能夠擴大，而且更快更到位。記者施鴻基／攝影
新北市長侯友宜希望中央紓困方案能夠擴大，而且更快更到位。記者施鴻基／攝影

全國新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，但新北市長侯友宜警告防疫是場漫長的戰役，全球疫情仍未緩和，台灣打贏上半場，但勝負要看下半場，建議國人不要鬆懈。他也向中央喊話，建議給地方更多防疫支持，擴大紓困計畫，適度鬆綁部分補助資格，以免民眾看的到吃不到。

新冠肺炎全國確診病例有393案，其中新北占88案，但光昨天就入境501人，中央流行疫情指揮中心宣布本月18日起從歐美返台須入住防疫旅館。台灣近日則逢媽祖聖誕，廟會群聚機會大增，防疫部署依然緊繃。

侯友宜說，台灣無確診是好消息，但全球疫情未停止，防疫是漫長的戰役，要打贏不要只看上半場，也要看下半場。如今口罩再度變得難買反而難買，下周四中央政策又會調整，所以地方防疫要積極準備，不要只亡羊補牢。

他認為很多防疫作法會影響經濟面，他希望中央紓困要快、要做到位，上一波紓困款有600億，但地方僅獲得不到2%，希望中央能給地方更多支持，對未來經濟復甦也會有幫助。

另外他也覺得安心上工計畫可適度鬆綁資格限制，建議中央提供更多按日計酬以工代賑機會，如打掃社區公園等等都可參考，但目前規定申請資格規定，從申請登記日前6個月內要有2個月以上勞工保險或就業保險投保紀錄，讓部分人補助看的到吃不到，先試行三個月，有問題再向中央反映。

另外，中午前他將率新北市府到桃園和市長鄭文燦會商，未來討論醫療資源、防疫旅館、居家檢疫情隔離、捷運防疫如何合作，北北基桃宜是共同生活圈，大台北疫嚴峻，希望彼此互相支援、分享資源。

新北市計畫於本月20日兵棋推演封城，台北副市長蔡炳坤指封城是大事，「幾乎所有中央機關在台北市，一定要跟中央討論，防疫工作全國是一致性」。侯友宜認為雙北意見一致，這次是兵棋推演而非演練，一旦中央下令，新北可在市民不受嚴重干擾下馬上執行，是一種超前部署的防衛機制觀念。

疫情 侯友宜

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