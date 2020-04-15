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柯文哲認台灣疫情相對穩定 不贊成實兵封城演習

中央社 / 台北15日電

台北市長柯文哲今天說，台灣疫情目前相對穩定，不贊成進行大規模實兵封城演習。他也表示，在全球疫情未趨緩前，台灣不能掉以輕心，境外移入者一律進行集中檢疫、境內則要防止傳播。

柯文哲上午在市政大樓B1多功能空間接受媒體聯訪時，做上述表示。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情在全球蔓延，不過，台灣昨天是相隔一個多月以來出現「零確診」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說「有點小確幸」，但仍必須提高警覺。

柯文哲說，演習分書面作業、桌上演習及實兵演習三階段，而台灣目前疫情相對穩定，「大規模實兵封城演習，我個人是不贊成」，但書面作業與桌上演習的成本較低，他沒意見。

柯文哲表示，台北市若要進行演練，牽涉到許多中央機關，「不可能台北市封城疏散，中央機關都不處理」，因此，會請消防局聯繫消防署進行桌上演習。

不過，柯文哲也表示，台灣還不算完全挺過這波疫情，若20日前的本土感染案例少，代表民眾在清明連假出遊並未造成疫情破口。

他說，在全球疫情沒有趨緩前，台灣若沒有採取嚴格的邊境管制，「我們永遠都會在危險當中」，境外移入者一律集中檢疫，「確保14天沒問題後才放出來」，而境內則要防止傳播。

不過，柯文哲也表示，邊境管制的效果若佳，境內的隔離措施可以降級。

疫情 演習 柯文哲

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