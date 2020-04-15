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模擬大規模封城實兵演習 柯文哲：我不贊成

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲上午參加里長座談前受訪。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加里長座談前受訪。記者楊正海／攝影

新北市府昨召開新冠肺炎防疫會議，市長侯友宜宣布預計4月20日將兵棋推演擴大管制，包括封城、禁足。對此，台北市長柯文哲上午參加里長座談前受訪指出，實際上疫情已經下降，模擬大規模實兵封城演習，他個人是不贊成。

柯文哲說，演習分3階段，第一階段是書面作業，第二階段是桌上演習，第三是實兵演習，也不是每一階段去做一次，有時桌上演習做第一遍，找專家來評審，列一大堆檢討，有時為了要解決那些問題，桌上演習要做第二次。

柯文哲說，台灣昨天確診者是零，疫情現狀比較穩定，是不是一定要實兵演習，他覺得沒有那麼急，但書面準備、桌上演習，成本比較低，要做他沒意見，但台北市比較特別，牽涉許多中央機關，不可能台北市在封城疏散，中央機關都不處理。

柯文哲說，台北市消防局會當主責單位，聯繫消防署，台北市做封城分區桌上演習，北市會來排幾次桌上演習，就這樣，但現階段實際上疫情已經下降，模擬大規模實兵封城演習，「我個人是不贊成」。

演習 封城

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