在地人集資拍「洄游下營」微電影首播　最後藏彩蛋是他

台南市下營區公所為推廣區內文化景點，拍攝「洄游下營」微電影，今天上午8點在youtube影音平台正式上映，後續同步下營區公所網站及Facebook粉絲專頁，以回鄉遊子與女友相知、相守的故事，推廣下營的在地產業、觀光與歷史景點。

下營區長姜家彬指出，微電影故事發想來自下營青農子弟，因健康因素放棄工程師的高薪工作回鄉務農，並且與家人一起在地打拼的故事，男主角原是在北部上班的工程師，原本因想回鄉務農與女主角意見相左，後來在體驗過下營的景點之美後，兩人願意化解歧見並願意相守終身，微電影的男女主角是由公所同仁顏妤真 陳永祥擔任。

姜家彬表示，下營有很多知名休閒景點如具有300年歷史的下營上帝廟、茅港尾天后宮、傳統與創新並存的大屯保安彩繪社區、顏水龍紀念館、下營區農會產業文化館、弘昌碾米廠，以地方特有農特產品為食材主軸的海墘本家景點等，下營知名四寶黑豆、鵝肉、柚子及全台唯一手工拉製的蠶絲被更受遊客青睞。

這次下營區熱心人士為推廣下營產業文化，慷慨解囊集資拍攝微電影，希望透過影片讓觀眾了解下營是個適合人們長居、扎根的地方，台南市長黃偉哲也在片尾客串出現在影片，歡迎大家一起來下營。