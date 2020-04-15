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在地人集資拍「洄游下營」微電影首播　最後藏彩蛋是他

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南下營區公所拍攝「洄游下營」微電影，行銷地方。圖／下營區公所提供
台南下營區公所拍攝「洄游下營」微電影，行銷地方。圖／下營區公所提供

台南市下營區公所為推廣區內文化景點，拍攝「洄游下營」微電影，今天上午8點在youtube影音平台正式上映，後續同步下營區公所網站及Facebook粉絲專頁，以回鄉遊子與女友相知、相守的故事，推廣下營的在地產業、觀光與歷史景點。

下營區長姜家彬指出，微電影故事發想來自下營青農子弟，因健康因素放棄工程師的高薪工作回鄉務農，並且與家人一起在地打拼的故事，男主角原是在北部上班的工程師，原本因想回鄉務農與女主角意見相左，後來在體驗過下營的景點之美後，兩人願意化解歧見並願意相守終身，微電影的男女主角是由公所同仁顏妤真 陳永祥擔任。

姜家彬表示，下營有很多知名休閒景點如具有300年歷史的下營上帝廟、茅港尾天后宮、傳統與創新並存的大屯保安彩繪社區、顏水龍紀念館、下營區農會產業文化館、弘昌碾米廠，以地方特有農特產品為食材主軸的海墘本家景點等，下營知名四寶黑豆、鵝肉、柚子及全台唯一手工拉製的蠶絲被更受遊客青睞。

這次下營區熱心人士為推廣下營產業文化，慷慨解囊集資拍攝微電影，希望透過影片讓觀眾了解下營是個適合人們長居、扎根的地方，台南市長黃偉哲也在片尾客串出現在影片，歡迎大家一起來下營。

下營區公所同時推出「洄游下營」微電影抽獎活動，按讚留言、「tag」好友、分享，就可以抽養生火鍋餐劵、農會超市禮劵、茅港尾天后宮福袋、祈福燈籠等好禮，詳情請見下營區公所臉書官網。歡迎大家點閱影片，與下營來段浪漫的邂逅https://www.youtube.com/watch?v=Rfn4iiTiEkE&feature=youtu.be

台南下營區公所拍攝「洄游下營」微電影，行銷地方。圖／下營區公所提供
台南下營區公所拍攝「洄游下營」微電影，行銷地方。圖／下營區公所提供
台南下營區公所拍攝「洄游下營」微電影，行銷地方。圖／下營區公所提供
台南下營區公所拍攝「洄游下營」微電影，行銷地方。圖／下營區公所提供

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