新北首創 專案紓困弱勢建教生

新冠肺炎疫情衝擊各項產業，為幫助建教合作生無後顧之憂學習，新北市昨天宣布成立400萬元獎學金，鼓勵經濟弱勢的建教生，預計將補助195人、每人2萬元。

此外，台北逸澤扶輪社也捐助18萬元給林口7所學校、共16名跨國銜轉學生，幫助因疫情回台的海歸學子，提升華語能力、適應在台生活。

侯友宜昨天到樹林全球傳動科技股份有限公司，了解及體驗建教合作生在廠家訓練的狀況；他表示，新北開辦建教合作班已邁入第50年，提供有經濟需求的學生兼顧工作與學業，目前共有10校10科辦理建教合作班，約2400人。

教育局技職教育科長蔡秉欣指出，各地政府雖有設立獎學金，但始終沒有協助建教生的專案，新北市此次投入400萬推動「建教合作圓夢獎學金之紓困專案」，不只是全國首創，也在疫情衝擊產業的狀況下，為建教生紓困。

教育局表示，專案將補助設籍半年以上、經濟弱勢的建教生，每人2萬元，共10校、195名學生受惠，另若取得相關技術士證照，每人還可加碼補助3千元，預計5、6月發放。

台北逸澤扶輪社捐助18萬元挹注華語補救教學經費，昨天新林國小校方致贈感謝狀。 記者吳亮賢／攝影

教育局昨也在新林國小舉辦授獎儀式，感謝台北逸澤扶輪社捐助18萬元支持華語補救教學經費；教育局長張明文說，去年起已協助567位學生接受華語補救教學專案，只要是海外歸國的學生，不限國籍都可申請。