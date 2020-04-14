五一連假風景區提供即時影像？北市府：暫不跟進

新冠肺炎疫情嚴峻，清明連假大批民眾出遊引發恐慌，中央流行疫情指揮中心日前也宣布實施觀光景點人潮管制。台北市議員王鴻薇指出，目前新北市、桃園市相繼針對重要觀光景點架設即時攝影機，她呼籲台北市政府應該儘快跟進，讓民眾假日出遊前可以先瞭解景點人流狀況，以避免清明連假各大景區人擠人的亂象再現。

王鴻薇說，例如新北的碧潭、九份、烏來及桃園的大溪、拉拉山等地，並將畫面上傳至網路供民眾參考。王鴻薇呼籲台北市政府應該儘快跟進，讓民眾假日出遊前可以先瞭解景點人流狀況，以避免清明連假各大景區人擠人的亂象再現。

王鴻薇表示，現在防疫期間民眾紛紛減少出門，但從上次清明連假大批民眾出遊的狀況就能發現大家實在是悶壞了！既然現在要針對景點實施人潮管制，市政府就應該充份提供人流資訊供民眾參考，讓大家出門前可以瞭解各個景點的人流狀況。

王鴻薇說，即時攝影機可以架設在景點的出入口或停車場，讓民眾透過觀看即時的人流、車流狀況選擇是否要出門，避免清明連假大批民眾擠在特定幾個景區的狀況再發生，成為防疫工作的隱憂。

對此，北市府表示，目前北市方針會以人流計畫為優先，至於景點影像攝影機，目前並無設置規劃。 另外，副市長蔡炳坤參加防疫會議後受訪指出，有請場館、景點提出相關的人流的計畫，包括出入口等，希望每一個景點，有多少容留人數、社交距離，能都考慮進去，五一時不管到哪個景點，盡量避免太多人群聚。

蔡炳坤指出，維持社交距離、讓容留人數能夠減少，避免互相太多的緊密接觸，這些市府都有在做，重點是每一個場館，都必須要提出自主容留人數、自主的管理，才是根本的辦法。