口罩自動販賣機12區何時全上線？北市府：須有這3要素

北市口罩販賣機擬擴及12區，每區至少2台，但何時能實施？台北市副市長蔡炳坤下午參加防疫會議後受訪指出， 12個行政區要上線，有3個要素，首先販賣機機身數量要足夠，再跟中央資料庫的介接要建置完成，最後則是口罩的數量。市府現在朝向這3個目標努力，希望能盡快達到。

北市資訊局長呂新科說，今天也與廠商舉辦完說明會，由於北市府口罩販賣機的服務仍會與中央整體口罩政策來做連結，因此將來擴大到北市12行政區時，一開始還是會採「試辦計畫」方式先進行。

另在完成12行政區的3個月試辦計畫後，市府會再研議是否要持續常態性於各區布署販賣機，在過程中也都會持續積極與中央相關單位保持密切討論，並由中央決策統籌。

蔡炳坤指出，口罩販賣機開始推廣到北市12行政區後，代表政策計畫的可行性，獲得民眾肯定，市府也希望盡量適度向中央爭取，讓北市境內的口罩販賣機台內能有較多的配送數，供市民購買。