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台北市議會15日開議 採防疫措施與實名制

中央社 / 台北14日電

為防新冠肺炎疫情，台北市議會今天宣布，15日開議，進入議場須量體溫等，記者、官員幕僚採實名制登記，先關閉市民旁聽席，民眾可透過議會官網收看大會、委員會直播

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市議會日前決定如期在4月15日開議，要求進入議會、議場需戴口罩、量體溫，以酒精消毒雙手，開大會時，市府首長可進入議場，幕僚不入列，會視疫情狀況，決定是否停會。

北市議會明天下午召開第13屆第3次定期大會，討論委員會名單等議程。

市議會今天表示，為防堵疫情，記者、官員須戴口罩、量體溫，並提供酒精消毒雙手，開議期間會勸告議員、官員在室內保持1.5公尺安全距離，記者室也張貼防疫期間座位距離參考點，進入議場記者、市府幕僚採實名制登記。

市議會指出，市民旁聽席會先關閉，後續視疫情狀況，再決定是否開放，大會、委員會將採直播，市民可至議會官網收看。

至於市議會各黨團開議後關注議題。民進黨團總召張茂楠接受媒體電訪時說，防疫優先，會持續監督市府推出防疫、紓困等措施，北市府今年度災害準備金幾乎快用完，市府預計追加新台幣2億元預算，對此沒意見，但要求提供細節。

國民黨黨團書記長應曉薇表示，防疫為首要任務，會監督北市府推出防疫、產業紓困措施是否具可行性，同樣認為市府應提出災害準備金預算的相關細節。

疫情 北市 直播

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