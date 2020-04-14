像騎越野車 平溪石硿子路顛簸盼重鋪
平溪區的石硿子路，是平湖里居民出入的要道，但路面年久失修，凹凸破損的狀況，導致居民騎車像騎越野車，機車鏡因顛簸而搖壞，今(14)日市議員林裔綺服務處會勘，希望在今年內能重鋪來改善路面品質，保障居民出入安全。
平湖里長林燈源表示，在基福公路未開通前，平湖里的平雙產業道路是連接雙溪區的重要路段，然而因為大路開通後，產業道路較少遊客行經，但是其中的石硿子路仍是平溪里民出入的要道，但因為年久失修導致居民騎車危險，最近居民因為震到機車鏡碎裂，還得自掏腰包修理。
今天市議員林裔綺服務處與市府養工處、公所、里長前去會勘，發現六百公尺長的顛簸路段，凹凸起伏嚴重，幾乎是全區最差的道路路況，之前填補的痕跡日久也成了碎石子，容易造成機車摔滑，特別危險。
新北市議員林裔綺服務處主任蘇有德表示，會勘後希望市府能盡量爭取預算，議員服務處也會要求盡早在今年內分段施工改善，這段期間民眾行經也請特別留意，希望不要再造成民生或安全上的虧損。
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