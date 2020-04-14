病毒快走開 三芝公所跳防疫消毒操

新北市三芝區公所晨間、午間跳體操的時間，響起流行音樂，員工站起拿著酒精噴槍開始座位消毒，這是三芝區公所防疫新運動，一改原本所內晨間、午間做操提升精神的慣例，替代的是一日兩次的酒精消毒，保持座位與洽公環境的清潔。

三芝區公所秘書室主任盧愛玲說，發揮創意讓防疫工作有趣一些，將做操改成消毒，讓一日兩次的體溫量測把關，再加入一日兩次的座位消毒，在防疫期間守護公所員工與洽公民眾的健康，暖心的是，原本還擔心蔡健雅全民填詞改編的這首別找我麻煩會有公播版權問題，在表明用意後，蔡健雅官方粉絲團也爽快的答應讓公所所內使用播放，真的揪甘心。

三芝區長林慶豐表示，為了讓防疫做得更徹底，近來一片難求的壓克力隔板，現在到公所也可以見到，所有需要與民眾近距離接觸的櫃檯都已經安裝上，加上志工以及社交距離地貼的引導，就是要打造防疫期間友善、安全的洽公環境，讓有需要親臨洽公的民眾都更安心

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