「全聯有線」愛無限 贈24所國小防疫物資

隨著新冠肺炎疫情影響加劇，學校防疫物資需求日增，凱擘大寬頻旗下的全聯有線電視透過「新北市好日子愛心大平台」捐贈防疫基金 20 萬元，幫助三重、蘆洲、八里區24所國小添購漂白水、洗手乳等防疫物資，助校園做好防疫。

全聯有線電視總經理龔邦泰指出，全聯在三重、蘆洲、八里服務超過30年，一向受到大家的照顧，也應該回饋社會，記得2月份市長侯友宜到三重視察時，很擔心校園的防疫物資會不夠，因此我們就想盡點棉薄之力，幫助校園做好防疫工作。

獲贈大批的防疫物資，教育局長張明文相當感謝全聯有線電視的用心，也表示，4月份除了新冠肺炎外，接踵而來的還有腸病毒及流感，都需要透過勤洗手和重消毒來預防，希望我們台灣、新北市，都不要有任何學校受疫情影響而停課。

面對高傳染力的新冠肺炎，二重國小也示範如何透過洗手七字訣，教導學生落實勤洗手的好習慣，另外也要隨時做好環境的清潔消毒工作，有效杜絕病毒傳播的機會。