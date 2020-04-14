瑞芳商圈、市場規定戴口罩 不服即開罰

新北市府規定自上週末開始觀光商圈及市場的進出者皆須配戴口罩，經勸說仍執意不服者即開罰1.5萬，今(14)日瑞芳區公所及瑞芳分局便前往區內各商圈、市場做視察，並提醒民眾及商家排隊、候餐須保持安全距離，減少試吃及架設壓克力板隔絕食材，以維護食品衛生來防疫。

雖然疫情期間重創消費，近日配合中央及市府政策，仍加強觀光商圈及市場的防疫規定，甚至開罰最高1.5萬元，以防任何病毒擴散的可能。今天公所與分局也來到九份商圈勸導保持防疫的安全距離，並減少在老街上邊走邊吃的行為，商圈也都配合盡量不提供試吃。

瑞芳區長王坤南表示，市場部分也增加了不少防疫措施，除了用廣播勸導，商家們也都會主動勸阻沒戴口罩的民眾不准進入，美食廣場因用餐時勢必會拿下口罩，特別將桌椅設為單人座，並且彼此相隔1.5公尺的安全距離，嚴格為商家、客人的防疫來把關，也希望民眾來到瑞芳購物遊玩時能多加配合，以維護彼此的健康。