前立委主任棄政從商 汐止市場賣健康滷味

曾經是立委黃國昌汐止服務處主任的陳裕仁，最近卸下公職轉換跑道，在新北市汐止區的金龍傳統市場，賣起了健康滷味，從汐止市民代表開始，政治路走了一二十年，如今換了新身份轉行賣吃的，搭配秘方主打健康滷味，吸引不少民眾嚐鮮。

前立委黃國昌汐止服務處主任陳裕仁說，之前就是往政治路上在走，那後來看到金龍市場傳統市場這裡，本來這家店是老婆在做服裝的店，因為看他最近生比較不好，所以，我就轉型做滷味，剛好這滷味我們有很好的配方，在試了幾天之後，大家的反應都非常的好，目前剛好是防疫期間也剛開張，等到之後疫情過了之後，也打算擴大來做。

陳裕仁的爸爸媽媽之前就是辦桌的總鋪師，所以，對於煮吃的不是問題，本身也有興趣，只是從汐止市民代表開始，政治路走了一二十年，如今換了新身份似乎適應不錯，從進貨清洗材料、汆燙，還有下滷包，一直到前場招呼客人，都不是問題，而新店開張，又主打健康無味精，也吸引不少路過採買的婆婆媽媽買回去嚐鮮。

陳裕仁指出，主打健康滷味完成無味精，都是用中藥全天然性，這個配方本來是做月子中心、化療的人在吃的，所以說我們把這配方用在市場上，讓大家吃的更健康。

陳裕仁表示，那像鴨翅都要滷兩、三個小時以上，我們的特色就是所有的材料進來我們都先汆燙才開始滷，所以，整理的相當乾淨。剛開始轉換跑道，一開始接觸吃的，大家是比較忙，比較不適應，但經過一個星期的調適，程序上做一個架構出來以後，已經上軌道。